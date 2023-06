Diego Simeone a Cope-nak adott interjút, ahol szóba kerültek a spanyol szeretkezési szokások is. Elhangzott a stúdióban egy statisztikai adat, miszerint a spanyolok átlagosan 56-szor szexelnek egy évben.



„Hányat mondtál? 56… 56 egy évben? Az hetente egy? Havonta négy…”



„Havi négy szexszel szóba sem jöhetsz, ha az én csapatomról van szó!” – mondta nevetve.

Ezt követően a riporterek faggatni kezdték, hogy mégis hány szexet javasol a játékosainak.

„Havonta 15? Nem fogok ilyet elárulni, de jó átlagunk van.” – poénkodott.

Simeone tüzes vezetési stílusáról ismert, de ebben az esetben szimplán felült a poénvonatra és próbált viccesen hozzáállni egy érdekes témához.

Interviewer: “A study says that the average Spaniard has sex 56 times a year.”



Diego Simeone: “How many? 56... 56 a year... How many are a month? Four a month? With four times a month, you can't play in my team. pic.twitter.com/1kcfY7EJcB