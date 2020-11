Diego Simeone vezetőedző csapata küzdőszellemét dicsérte azután, hogy az Atlético Madrid szombat este 1-0-ra legyőzte az FC Barcelonát a spanyol labdarúgó-bajnokságban.

Az argentin vezetőedző számára azért is volt különösen fontos a siker, mert pályafutása alatt először tudta mindhárom bajnoki pontot begyűjteni a katalán együttessel szemben azóta, hogy 2011-ben átvette az Atlético irányítását.



A Bajnokok Ligájában korábban kétszer már búcsúztatta a Barcát, amelyet az idei spanyol szuerpkupa-döntőben is felülmúlt együttesével.



"Már többször is közel voltunk a Barcelona legyőzéséhez, de most jött el a mi időnk. A siker azonban kicsit sem változtatja meg a céljainkat" - fogalmazott a találkozó után a szakember.



Simeone szerint győzelmük titka a folyamatos fejlődés, ugyanis tavaly nyáron nagy változások voltak a keretben, melynek tagjai azóta folyamatosan, keményen dolgoznak, így lesznek egyre jobb játékosok.



"Remek formában vagyunk, ez pedig csak megerősít bennünket abban, hogy továbbra is ugyanígy kell dolgozunk" - tette hozzá az argentin szakvezető.



A katalánokat edző holland Ronald Koeman szerint megengedhetetlen, hogy olyan gólt kapjanak, mint szombaton: Yannick Carrasco úgy vihette a kapujukra a labdát, hogy a védők nagy része pozíción kívül volt Gerard Piqué labdavesztésekor.



"A találat a mi hibánk volt, nem veszíthetünk labdát és nem kaphatunk így gólt a félidő legvégén. Az Atlético ellen mindig nehéz helyzeteket kialakítani, de ha így veszítesz labdát, sokkal jobban kell ennél teljesítened" - dühöngött Koeman, aki első nyolc bajnokijából már harmadszor veszített a Barcelona vezetőedzőjeként.



Az Atlético nyolc lejátszott mérkőzéssel második, a Barcelona ugyanakkor csak 10. a tabellán.

