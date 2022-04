Diego Simeone sosem bízza a véletlenre a dolgokat.



Az Atlético Madrid edzője nemcsak a legjobb tudását veszi alapul, ha egy fontos mérkőzésről van szó, hanem az univerzumot is segítségül hívja. Simeone csapata legutóbb a Manchester City otthonában lépett pályára, a szakember azonban kínosan figyelt rá, hogy minden úgy történjen a mérkőzés előtt, mint a Manchester United elleni viadalukkor. A csapatnak ezért ugyan úgy 11:30-kor kellet elhagynia Madridot és ugyanabban a szállodában kellett megszállnia. Ha mindez nem lett volna elég a szakember ezúttal is Marcos Llorentét választotta ki játékosai közül, csakúgy, mint a United elleni találkozó előtt, ráadásul még az esemény időpontját is előre meghatározta.



Ez a néhány apróság is jól szemlélteti, Simeone mennyire figyel a részletekre, azonban állítólag ez csak egy apró szelete annak, amit babonássága miatt megkövetel. Decemberben Guilherme Siqueira, az Atlético korábbi játékosa rávilágított arra, milyen Simeone a színfalak mögött.



A védő szerint az argentin szigorúan ragaszkodik néhány dologhoz a mérkőzések előtt, amit a játékosoknak is be kell tartania.



„Az Atléticónak van a legbabonásabb edzői stábja, amit a futball történetében láttam, még soha nem láttam ehhez hasonlót” – mondta Siqueira az ESPN Brasilnek a Squawkán keresztül.



„Protokoll szerint hagytuk el a szállodát, cselekedtünk a buszon és a mérkőzés előtt. A buszon mindig ugyanazokat a zenéket kellett lejátszani. Az öltözőben is.”



„Amikor visszajöttünk a bemelegítésről, Simeone mindig úgy ütötte el a labdát, hogy a kezével a talajhoz ért. Mielőtt körbeállt volna a játékosokkal, átadta a labdát a kapitánynak. A kapitány is így tett, és ennek így kellett lennie, nem változhatott. Eltartott egy ideig, míg elsajátítottam a meccs előtti rituálékat. Amikor megérkeztem, csak azt néztem, mit tehetek és mit nem” – fejtette ki.



„A zene általában reggaeton, spanyol és latin zene volt. És amikor leállt és csend lett, Simeone kiakadt. Egy nap a buszon leállt a zene, és megőrült, mintha már 1-0-ra kikaptunk volna.” – folytatta Siqueira.



„Azt kiabálta, hogy tedd be a zenét! Mondanom kellett neki, hogy nyugodjon meg.”



A látszólag mindig csupa feketét viselő „karmester a meccs utánra is tartogat a babonáiból. Sosem hajlandó kezet fogni az ellenfél edzőjével és rögtön a játékoskijáróba rohan.



Forrás. sportbible.com



Borítókép: Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images