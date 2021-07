Tíz év után Raphael Varane kész távozni a Real Madridból, hogy kipróbálja magát a Premier Leagu-ben. A francia védő elfogadta a Manchester United ajánlatát, és várja, hogy a klubok megállapodjanak.

Varane ügynökei jelezték a klub felé, hogy Varane alig várja, hogy új tapasztalatokat szerezzen, és el akarja hagyni a Real Madridot. A francia játékos már meg is állapodott a Manchester Uniteddfel, amint arról Fabrizio Romano beszámolt, és most arra várnak, hogy a két klub is megállapodjanak egymással. Varane hajlandó egy hossztávú, ötéves szerződést aláírni.

Nagy valószínűséggel a héten lezárul az ügy, mielőtt a pihenésből visszatérnének az Európa-bajnokságon szereplő labdarúgók. Varane tisztességesen, szépen szeretne távozni és türelmesen vár. A Real Madrid 50-60 millió eurót szeretne kapni Varane-ért, akinek a jövő nyáron lejár a szerződése a klubnál.

Forrás: real-france.fr

Borítókép: real-france-fr