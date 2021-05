Sergio Ramos nemrég igencsak aktívvá vált a közösségi oldalán, ez pedig a rajongóinak is feltűnt.



A 35 éves játékosnak nyáron lejár a szerződése Madridban, így az utóbbi időben több nagy klubbal is hírbe hozták őt. A lehetőségek közt felmerült a Liverpool, a Manchester United és a PSG is.



Az utóbbi klubbal többször is összeboronálták a sztárjátékost, amire most ő is rátett egy lapáttal. A spanyol először Neymar a PSG-vel való hosszabbításáról szóló bejegyzése alá kommentelt, majd a francia klub több játékosát is bekövette az Instagramon.



Ez a tevékenysége a szurkolóknak is szemet szúrt, többen meg is jegyezték, hogy Ramos minden bizonnyal nem véletlen cselekedett így, és valószínűleg Párizsba tart.



Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a nemrég megsérült játékosnak mi lesz a sorsa.

