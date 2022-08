Carlo Ancelotti szerint egyértelmű, hogy idén Karim Benzemának kell megkapnia az Aranylabdát.

A Real Madrid szerda este újabb trófeával bővítette az amúgy sem kicsi gyűjteményét, miután az Európa Szuperkupában 2:0-ra legyőzte az Eintracht Frankfurtot. A Királyi Gárda teljesítményén túl Karim Benzema is téma volt. A francia válogatott játékos a második félidőben szerzett góljával már 324 találatnál tart, mellyel beelőzte Raul Gonzalezt, így előrelépett a 2. helyre a Real Madrid gólkirályainak örökranglistáján.



A mérkőzés után Carlo Ancelottit, a klub vezetőedzőjét is megkérdezték a játékos teljesítményéről, aki a Mundo Deportivonak elárulta, nagyon szeretné, hogy idén a francia kapja meg az Aranylabdát.



„Nagyon fontos játékos, a csapat vezére, a saját érdemünkön túl az övéből vagyunk itt, sok gólt lőtt. Jól zárta a szezont, és jól kezdte az újat, és senkinek nincs kétsége afelől, hogy övé legyen az Aranylabda. Szerintem ebben senki sem kételkedik, de a futballban bármi megtörténhet.”



Ancelotti azt is megjegyezte, hogy csapata felpörgette a tempót a második félidőben, a győzelem bebiztosítása érdekében. Az olasz szakember egyúttal azt is elárulta, bizakodó a szezont illetően, és úgy látja csapata nagyon motivált.

