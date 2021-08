A hatszoros aranylabdás argentin Lionel Messi nem marad az FC Barcelona labdarúgója - számolt be róla a katalán klub honlapja csütörtökön.



A támadó 2000 óta játszott a barcelonai együttesben, 2004 óta volt a felnőtt keret tagja, de június végén lejárt a szerződése.

