Miután több játékos, köztük Courtois, Güler és Militao is hosszútávra kiesett, a Goal.com értesülései szerint Viniciusra sem számíthat egy darabig Carlo Ancelotti.



A brazil csodagyerek a hétvégi, Celta Vigo ellen aratott győzelem során szenvedett sérülést. A játékos a 13. percben érzett fájdalmat a lábában, majd megpróbálta folytatni, de a 18. percben cserét kellett kérnie.

A találkozót követően Ancelotti bizakodva nyilatkozott a sérülés kapcsán és elmondta, egyáltalán nem gondolja, hogy súlyos lenne a brazil problémája.

Ennek ellenére mára úgy fest, hogy Viniciusnak körülbelül egy hónapig kell a pálya szélén maradnia, ami nagy érvágás a királyi gárdának.

Vinicius ennek értelmében várhatóan a Getafe, a Real Sociedad és az Atlético Madrid elleni meccseket hagyja majd ki, illetve a válogatott szünetben sem tud elutazni a brazil nemzeti csapathoz.

