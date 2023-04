A Real Valladolid szurkolói a klub Mallorca elleni összecsapásán hangot adtak a Ronaldo Nazarioval kapcsolatos elégedetlenségüknek.



A korábbi brazil játékos 2018-ban 30 millió euróval vásárolta be magát a klubba, amely az irányítása alatt egyszer kiesett, kétszer pedig feljutott az első számú ligába. A legenda tevékenysége azonban nem győzte meg a szurkolókat, aminek hangot is adtak.



A drukkereket nemcsak a vezetőedző, Jose Rojo menesztése bosszantotta fel, az sem tetszik nekik, hogy Ronaldo nem védi megfelelően a klub érdekeit. Erre először a csapat stadionjához kiragasztott transzparensekkel hívták fel a figyelmet, amelyre ezt írták: Ronaldo megvédi a Real Madridot?



Most azonban még tovább mentek a drukkerek, a Mallorca elleni meccsen folyamatosan a Ronaldo takarodj rigmust hangoztatták.



Nem ez volt az első alkalom azonban, hogy a szurkolók nemtetszésüket fejezték ki. Két évvel ezelőtt több olyan plakátot készítettek, amelyen azt követelték, az elnök hagyja abba a teniszezést, és koncentráljon jobban a klubra.

Borítókép: Angel Martinez/Getty Images