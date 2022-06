Klasszisok sora küldött üzenetet a Real Madridtól távozó Marcelónak.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, Marcelo 15 év után elhagyja a Real Madridot. A brazil játékost a Bernabeuban búcsúztatták, ahol a klub elnöke, Florentino Pérez is elköszönt tőle. A közösségi médián keresztül pedig számos egykori és jelenlegi labdarúgó üzent a legendás játékosnak.



Cristiano Ronaldo és Marcelo félelmetes párost alkottak a Real Madrid legsikeresebb éveiben. A portugál most érzelmes üzenetet küldött egykori csapattársának.

Mais do que um companheiro de equipa, um irmão que o futebol me deu. Dentro e fora dos campos, um dos maiores craques com quem tive o prazer de partilhar um balneário. Vai com tudo nessa nova aventura, Marcelo! pic.twitter.com/Rjgb5R3DAd



„Több, mint egy csapattárs, egy testvér, amit a futball adott nekem. A pályán és azon kívül is, az egyik legnagyobb sztár, akivel öröm volt megosztani az öltözőt. Sok sikert ehhez az új kalandhoz, Marcelo!" – írta Ronaldo.

Nem csak ő üzent azonban a búcsúzó sztárnak.



"Gyerekként érkeztél. Hányszor kiáltottam, hogy Marcelooooo, gyere vissza! Köszönöm, hogy ilyen legenda vagy. Nagy ölelés barátom, és minden jót a jövőben" – írta egy közös képhez Iker Casillas.



A brazíliai honfitársai is elmondták véleményüket, köztük a következő generáció élén állók, valamint más jelenlegi csapattársak.



"Marcelo! Köszönünk mindent! Legenda vagy,a legtöbb címet szerző játékos a világ legjobb klubjában" – írta Vinícius Junior.



"Elmondhatom, hogy minden idők legjobb balhátvédjével játszottam" – tette hozzá Toni Kroos.

I can say i played with the best left back of all time. pic.twitter.com/f9BTorlltJ