Ronaldo Nazario, a Real Madrid korábbi kiválósága is állást foglalt Lionel Messi távozásával kapcsolatban. A brazil legenda úgy véli, hogy az argentin zseni nem fogja elhagyni a Barcelonát ezen a nyáron, mert túlságosan szereti a klubot.



Mint arról korábban beszámoltunk, a hatszoros aranylabdás labdarúgó közölte a klubvezetőkkel, hogy nem kívánja kitölteni jövő nyáron lejáró szerződését, és távozik.

Azóta történt egysmás a katalán együttes háza táján, többek között távozott az együttes vezetőedzője, Quique Setién, majd a sportigazgató, Éric Abidal is. A csapat élére pedig a holland Ronald Koemant nevezték ki, aki azt nyilatkozta, hogy a távozási szándéka ellenére számol Messivel.

A legfrissebb hírek szerint az argentin futballista még nem döntötte el, hogy marad-e a katalán együttesben, vagy odébbáll.



A bejelentés kapcsán már több korábbi klasszis is megszólalt, a Barca egykori támadója, Samuel Eto’o például úgy fogalmazott, hogy a Barcelonának nevet kellene változtatnia abban az esetben, ha Messi tényleg elhagyná a csapatot.



Legutóbb pedig a brazil Ronaldo szólalt meg az ügyben, aki úgy hiszi, hogy Messi az átigazolási piac zárultával is a gránátvörös-kékeket fogja erősíteni.



"Valószínűtlennek tartom, hogy képes lenne elhagyni a Barcelonát, különösen most, hogy nincsenek a toppon." - nyilatkozta Ronaldo a Mirrornak. "A Messi a csapat referenciája, éppen ezért én a Barcelona helyében semmi esetre sem hagynám, hogy távozzon. "Nagyon erős kapcsolata van a klubbal, túlságosan szereti a Barcát ahhoz, hogy most elhagyja őket."



