A Valladolid egygólos győzelmet aratott a Real Mallorca otthonában a spanyol labdarúgó-bajnokság 22. fordulójának szombati játéknapján.

A vendégcsapat ezt megelőzően legutóbb még a 14. körben, november 3-án ünnepelhetett sikert a La Ligában.

Victoria contundente del Real Valladolid en el José Zorrilla con goles de Joaquín Fernández, Enes Ünal y de Sandro Ramírez, que llevaba más de 2 años sin meter un gol en LaLiga