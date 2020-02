A Real Madrid egykori csatára egy interjúban beszélt Spanyolországban játszott éveiről, ami kifejezetten rávilágít arra, hogy mennyire rossz döntéseket hoztak akkoriban Barcelonában.

A brazil fenomén az 1997-es szezon végén már megállapodott a szerződéshosszabbításról, amikor váratlanul nyaralása közben jött egy telefon, miszerint felbontották a szerződést.

Sport365.hu - Ronaldo: Kaptam egy telefont, hogy nem lehetséges a hosszabbításom Ronaldo Nazario a DAZ-nak adott interjúban elárulta, miért is hagyta el a Barcelona csapatát, és milyen érzés is volt számára a Real Madridban futballozni. "Az idény végén azon ügyködtünk, hogy aláírjam az új szerződésemet Barcelonában, én közben hazautaztam Brazíliába. Öt nappal később kaptam egy telefont, hogy nem lehetséges a hosszabbításom.

Ugyanez a sztori azonban kicsit másképp hangzik az akkori Barca-elnök, Joan Gaspart szerint.

"A mai napig jobban szereti Ronaldo a Barcelonát, mint a Real Madridot. Meg akarta hosszabbítani 1997-ben a szerződését, nálunk szretett volna játszani. Mi is ezt szerettük volna, ezért is ültünk le tárgyalni az ügynökével, akivel meg is egyeztünk hamar. Ez délután három óra fele volt. Ezután ebédelni mentünk, ünnepelni, hogy nálunk marad a világ legjobbja. Még pezsgőt is bontottunk és koccintottunk. Nagy hiba volt, mert inkább a klubházban kellett volna maradnunk, és azonnal aláírni az új megállapodásunkat. Ezen múlt, hogy Ronaldo nem maradt nálunk."



Fotó: Matthew Ashton/EMPICS via Getty Images

"Az egyik ügynöke ugyanis fél órára eltűnt, hogy telefonáljon. Morattival beszélt. Amikor visszatértünk az ebédről, az ügynök elkezdett akadékoskodni, és újabb feltételeket szabni. Kérdeztem tőlük, hogy aláírjuk-e a szerződést? Erre ők csak annyit mondtak, hogy igen, viszont lenne pár dolog, amin még változtatnánk, főleg anyagi részeken."

"Másnap sikerült újra megállapodnunk mindenben, de ezt követően az ügynökök mindig találtak valami új pontot, amit újra kellett tárgyalni. Ez ment folyamatosan."

"Felhívtam Ronaldót, aki könnyeivel küszködve annyit mondott, hogy az ügynöke arra utasította, ne írjon alá velünk semmit, mert az Interben több pénzt fog keresni."



Fotó: Matthew Ashton/EMPICS via Getty Images



Forrás: marca.com

Borítókép: gettyimages