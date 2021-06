Ronaldinho küldött emlékeztetőleg egy képet Sergio Ramosnak Twitteren, de a Real Madrid legendája nem sokat várt a válaszra.

Ramos jelenlegi szerződése a Real Madridnál ebben a hónapban lejár, és a klub megerősítette, hogy a 35 éves játékos a nyáron távozik a csapattól. Ramosnak nem volt idegen Ronaldinho képe, hiszen egy egymás elleni El Clásicó meccsről volt.

Ronaldinho ezt írta twitteren: "Hé @SergioRamos - emlékszel erre az éjszakára ?!"

A 2005-ös Aranylabda győztes ezzel a Barcelona 3-0-s győzelmére emlékeztette a spanyol védőt. Úgy tűnik azonban, hogy Ronaldinho a 2006–2007-es szezonból vette a képét, amikor a Madrid 2–0-ra legyőzte a Barcelonát a Bernabeuban. Ronaldinho valószínűleg meglepődött, amikor jött Ramos válasza.

"Igen..., de ez néhány hónappal később sokkal jobb volt." – Utalva ezzel arra, hogy abban a szezonban a Real Madrid örülhetett a bajnoki címnek.

I do… but this one a few months later was way better @10Ronaldinho pic.twitter.com/RQ8ft4Kn4X