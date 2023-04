A királyiak sztárja, Vinicius Jr. nemrég kifejtette véleményét arról, hogy ki volt a legkeményebb védő, akivel pályafutása során találkozott.



A brazilnak nem kellett messzire menni az emlékeiben, ugyanis nemrég csapott össze a Barcelona a Real Madriddal, ahol jópárszor össze kellett feszülnie Ronald Araujóval.

„Tutira Araujót mondanám, ő volt a legkeményebb ellenfelem! Nagyon jó és nagyon erős játékos, nem véletlenül játszik a Barcában!” – dicsérte az uruguayit.

Xavi a két csapat legutóbbi találkozóján jó érzékkel a jobbszélre tette Araujót, ahol Vinicius megállítása volt a feladata, ez pedig emlékezetes perceket okozott a brazilnak.

