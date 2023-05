Újra attól hangos a La Liga, hogy nem tesz eleget a rasszizmussal szembeni küzdelemért, aminek élő példájaként az emberek a vasárnap esti Valencia – Real Madrid mérkőzésen történteket emlegetik. Ahogy arról már írtunk, a támadások középpontjába ismét Vinicius Jr került, akivel kapcsolatban Rio Ferdianand is megszólalt.

„Tesó, védelemre van szükséged… ki védi meg Viniciust Spanyolországban? Azért kapott piros lapot, mert fojtogatták és a bőrszíne miatt támadták a meccs alatt. Mi a fene…” – írta közösségi oldalára.

„Mennyi időre van szükségünk ahhoz, hogy lássuk, ez a fiatal srác célpontja ennek a sz*rnak? Én látom a fájdalmát, az undort, hogy szüksége van a segítségre… és az illetékesek semmit sem csinálnak, hogy segítsenek neki. Az embereknek össze kell állniuk, és a vezetőknek többet tenniük, mert ez tönkreteszi a játékunkat. Senki nem érdemli meg ezt, még akkor sem, ha engeditek. Összefogásra van szükségünk, vagy megint a szőnyeg alá söprik az egészet.”

How many times do we need to see this young man subjected to this shit? @LaLiga @UEFA @FIFAcom pic.twitter.com/FsEJUZuvMY