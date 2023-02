Sajtóhírek szerint veszélyben lehet Carlo Ancelotti állása.



Carlo Ancelottit az előző szezonban hősként ünnepelték Madridban, miután a Királyi Gárda megnyerte a Bajnokok Ligáját és a bajnoki címet is begyűjtötte.

A dolgok azonban gyorsan megváltoztak, és úgy tűnik a Real Madrid egy kisebb gödörbe került. A csapat a múlt hónapban elbukta a Spanyol Szuperkupát a Barcelonával szemben, míg a tabellán nyolc ponttal le van maradva a katalánok mögött.



A spanyol Relevo arról számolt be, hogy a Real Madrid vezetőedzőjére, Carlo Ancelottira nagy nyomás nehezedik, mivel a klub elküldheti őt, ha a csapatnak nem sikerül megnyernie a Klubvilágbajnokságot.



Az olasz tréner állítólag jól tudja, hogy az előző szezonban nyújtott teljesítménye nem menti meg az állását, ha folytatódik a csapat negatív szériája.

Ancelotti szerződése 2024 nyaráig szól. Korábban több lap is arról számolt be, hogy egy esetleges edzőmenesztés esetén Zinedine Zidane készen állna a visszatérésre.

Borítókép: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images