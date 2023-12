Úgy tűnik, hosszú idő után először a Real Madrid aktívan vizsgálja meg a lehetőségeit a januári átigazolási piacon, a fő motivációjuk pedig a védelem megerősítése.

Eder Militao legalább februárig, David Alaba pedig a szezon hátralévő részére esett ki, mindketten elülső keresztszalag-sérüléssel. Így Antonio Rüdiger és Nacho Fernandez marad az egyetlen fitt középső védőjük.

A Realnál kezdetben úgy tűnt, hogy ellenzik az ötletet, de mivel Carlo Ancelotti keményen nyomul az erősítések szerződtetése után, úgy tűnik, sikerülhet keresztülvinni az elképzeléseit. A Diario AS értesülései szerint a keresés folyamatban van, bár nem sietnek, és a Real Madrid továbbra is bízik a jelenlegi opcióiban.

Az egyik ilyen lehetőségként felmerült a Manchester United védője és korábbi kiváló játékosuk, Raphael Varane. Mióta Varane 40 millió euróért elhagyta a Real Madridot a United kedvéért, azóta két és fél év alatt 38 mérkőzést hagyott ki, és soha nem tudott igazán beilleszkedni a Premier League-ben.

A Real Madrid még nem értékelte ki teljes mértékben az opciót, de Ancelotti nagyon szeretne visszatérni Varane-ért. A francia világbajnok hatalmas tapasztalattal rendelkezik, bizonyított már a legmagasabb szinten is, és nem lenne szüksége időre a madridi beilleszkedéshez, hiszen egy évtizedet töltött ott.

Jelenlegi helyzete is a Real Madrid javára válhat. Varane-nak 2024-ben lejár a szerződése, és egyike azoknak a játékosoknak, akiktől a Manchester United is szeretne megszabadulni. A 30 éves játékos kis összegért vagy akár ingyen is érkezhetne. A legfontosabb buktatót azonban a fizetése jelenti majd, miután a Unitednél majdnem megduplázta a 8 millió eurós fizetését 14 millió euróra, és a madridiak valószínűleg nem fogják megközelíteni ezt a összeget.

A januári szerződtetésre vonatkozó eredeti javaslat egy kölcsönszerződés volt, és ez is működhetne mindkét fél számára. Az elmúlt években az átigazolási politikájuk szigorúan ügyelt arra, hogy ne szerződtessenek pályafutásuk alkonyán lévő játékosokat, és egy ideje már nem adnak egy évnél hosszabb szerződést a 30 év felettieknek.

Varane minden bizonnyal ugyanolyan jónak tűnik, mint bármely más rövid távú opció a piacon, ha sikerül megegyezniük a bérekről. Feltéve, ha a Real Madrid nem akar befektetni egy hosszú távú lehetőségbe, ami valószínűleg költséges eljárás lenne.

