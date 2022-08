A norvég TV2 értesülései szerint a Real Sociedad Alexander Sorloth-al pótolná a Newcastle által leigazolt Alexander Isakot.

A 26 éves csatár a Red Bull Lipcse játékosa, de az előző szezont pont a baszkoknál töltötte kölcsönben, így nem lenne számára idegen a környezet.

A Sociedadnak még vételi opciója is volt a norvégra, de akkor ezt nem használták fel, így most ezen megállapodáson kívül kell egyezségre jutniuk a német klubbal.

A hírek szerint a csatár ismét kölcsönbe érkezne a spanyolokhoz, ha pedig minden jól megy, akár már a mai napon hivatalossá válhat a transzfer.

Done deal! Alexander Sørloth joins Real Sociedad on loan from RB Leipzig again.



The Norwegian striker is boarding a plane this Sunday morning, will have lunch with La Real, and has his medicals scheduled Sunday afternoon and Monday morning.https://t.co/TDfNZZT0o0