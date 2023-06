Madridban Vinicius a király. Ezt már eddig is érezhettük, mostantól azonban ezt már a klub sem akarja véka alá rejteni.



A brazil támadóban a Real Madrid egy olyan személyt lát, aki franchise szinten is képes a klubot reprezentálni. Ehhez hűen új szerződést is kötöttek a játékossal, amit a következő napokban be is mutatnak majd.

Vinicius karrierje Madridban valóságos sikertörténet. Ancelotti érkezésével megkapta a teljes bizalmat, ezzel pedig olyannyira élt is, hogy mára a klub egyik kulcsjátékosa lett.

A klubnál az a cél, hogy Vinicius legyen a nagybetűs sztárjátékos, azaz, ha esetleg sikerül is leigazolniuk Mbappét, őt nem helyeznék a brazil fölé.

A Real Madridnál teljes bizalommal fordulnak Vinicius felé, és kiállnak mellette fontos kérdésekben is, mint például az őt rendszeresen érő rasszizmus.

Utoljára talán Cristiano Ronaldónak volt ekkora kulcsszerepe a csapatban, most pedig Vini is megkapta ugyanezt a bizalmat, amitől azt várják, hogy egyre jobb és jobb játékos váljon belőle.

Fotó: Eurasia Sport Images/Getty Images