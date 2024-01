Mivel Nacho Fernandez, David Alaba és Antonio Rüdiger is betöltötte a harmincas éveiket, a Real Madridnak az elkövetkező években az öregedő középhátvédekkel kell foglalkoznia.

Egyedül Éder Militao előtt állnak még a legjobb évei, így már idén nyáron keresni lehet egy hosszú távú társat mellé.

A Real Madrid egyik lehetséges opciója Leny Yoro. A 18 éves játékos az elmúlt 12 hónap során meghódította a francia labdarúgást, és a Lille-ben már rendszeres kezdőjátékosnak számít. Azonban lehet, hogy már nem sokáig marad a francia élvonalban, ugyanis európai topklubbok pályáznak a tinédzserre.





A Telefoot szerint (a Diario AS-en keresztül) a Real Madrid az egyik nagy esélyes Yoro szerződtetésére, akit a királyiak korábbi védőjéhez, Raphael Varane-hoz hasonlítanak. Azt is megjegyzik, hogy a Liverpool és a Paris Saint-Germain is versenyben vannak a játékáért, így jelenleg háromesélyes a versenyfutás.

Az Atletico Madrid is érdeklődik Yoro iránt, de a városi rivális Real Madrid az, amelyik nagyobb eséllyel pályázik az aláírására, bár ez egy nagyon drága üzlet lenne. Nem mintha ez bármikor is megállította volna Florentino Perez klubelnököt a múltban, így valószínűleg most sem fogja.