A Santiago Bernabeuban fogadta a Real Madrid a nagy rivális FC Barcelonát, a Copa del Rey elődöntőjének első felvonásának keretében.



A mérkőzést nagy elánnal kezdték a csapatok, az pedig hamar nyilvánvalóvá vált, hogy kiegyenlített találkozónak leszünk szemtanúi.

Az első játékrészben a Real Madridnak volt több lehetősége, de a kaput nem sikerült eltalálniuk.

Kivéve persze Eder Militao-t, aki egy szerencsétlen mozzanatot követően a saját kapujába jutatta a játékszert, ezzel előnybe kerültek a katalánok. 0-1

A meccsen jól megfigyelhető volt, hogy a Barcelona igyekezett tördelni a játékot, kisebb-nagyobb szabálytalanságokkal, közbelépésekkel.

A találkozó alatt többször észrevehető volt, hogy a katalánok megpróbálták kihozni a sodrából Viniciust, a habfehérek sztárját. Ennek előzménye, hogy a brazil támadó az utóbbi időben több rasszista megnyilvánulásnak is áldozata volt, ezért gondolhatták Xaviék, hogy „sebezhető célpont”.

Céljukat elérték a katalánok, ugyanis a 24. percben sárgát kapott Vinicius, így pedig nem léphet pályára a visszavágón a Camp Nouban.

"Vinicius is hated for no reason"

pic.twitter.com/xlwpkw0Neu