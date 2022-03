Nem lesz könnyű a visszatérés és a szezonzárás Sergio Ramos számára.



Sergio Ramos hamarosan visszatérhet a PSG-be. Az andalúz védő sérülésekkel sújtott szezonon van túl, de Diario AS értesülései szerint a hétvégén a Lorient elleni mérkőzésen visszatérhet. Ramos, aki nyáron ingyen igazolható játékosként a Real Madridtól érkezett, gond nélkül edzett az elmúlt két hétben. A labdarúgó január 23-a óta nem játszott sérülés miatt és a csapat két Real Madrid elleni BL-meccsét is kihagyta.



Bár Ramos a visszatéréstől nincs messze, mégis van miért aggódnia. A francia fővárosban töltött szezonja nem épp a legjobban sikerült. A spanyol mindössze 5 mérkőzésen lépett pályára, amelyek közt egyetlen Bajnokok Ligája-találkozó sem volt, és már csak 9 meccse van arra, hogy bebizonyítsa, képes még a legmagasabb szinten teljesíteni.



Amennyiben ez nem sikerül neki, könnyen elképzelhető, hogy a jövője kérdésessé válik.

A PSG nagy változásokat tervez erre a nyárra, így előfordulhat, higy Ramos kénytelen lesz új csapatot keresni magának.



Forrás: football-espana.net



Borítókép: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images