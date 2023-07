Bemutatta a Celta Vigo Rafa Benítezt, a csapat új vezetőedzőjét. A korábban a Liverpoolt és a Real Madridot is megjárt tréner három évre írt alá, interjúja során pedig jól látszott, mennyire boldog.



„Nagyon boldog vagyok! Könnyű volt meggyőzni, hogy ide jöjjek. Amikor Luis Campos felhívott és elkezdett beszélni a projektről, már tudtam, hogy ezt kerestem. A kezdetektől versenyképes elképzelés, nagyon világos tervekkel.”



„Számomra büszkeség, hogy a Celta Vigo edzője lehetek, szeretném, ha itt végzek, a csapat legalább egy kicsivel több legyen. Azért jöttem, hogy én is tanuljak, ne pedig leckéket osztogassak a semmiről.”

A spanyol beszélt arról is, hogy más csapatok is megkeresték őt.

„Sok ajánlatom volt. Nem akarok dicsekedni, de 20-nál is többen kerestek, néhányan Spanyolországból is. De voltak távolabbról is, akik több pénzt kínáltak. Én viszont egy olyan projektet akartam, hogy vannak célok és ezt egy nagy ligában tudjuk elérni.” – mondta.

Rafa Benítez, en su presentación con el Celta de Vigo: "Estoy acostumbrado a intentar ganar siempre, incluso en equipos que no podían ganar" pic.twitter.com/FTwcA0YBXJ — Fútbol de Primera (@fdpradio) July 3, 2023

Fotó: Jay Barratt - AMA/Getty Images