A Barcelona hétvégén a Sétien vezetésével felálló Villarreal ellen játszott, és nyert 1-0-ra.

Xavi legénységéből Araujo és Pedri emelkedett ki a meccsen, ahol végül utóbbi szerezte a mindent eldöntő gólt, ezzel 11 pontra növelve az előnyüket a Real Madrid előtt (habár a fehérek egy meccsel kevesebbet játszottak).

Sétien a találkozót követően alapvetően dicsérte a katalánokat, de megjegyezte, egy döntetlent igazságosabb végeredménynek tartott volna.

A mester kiemelte, a Barcelona hatalmasat fejlődött a labda nélküli játékban és az ezáltal történő nyomásgyakorlásban.

„Tudtuk előre, hogy nagyszerű csapattal állunk szemben. Bennük megvolt az inspiráció, ami belőlünk hiányzott. Voltak viszont helyzeteink, úgyhogy szerintem a döntetlen igazságosabb lett volna.”

„Felülmúltak minket, de nagy erőkkel védekeztünk.”

A Barcelona az idei szezonban meglehetősen sok meccsen nyer kis gólkülönbséggel, jellemzően 1-0-ra. Ennek okáról a katalánok mesterét, Xavit is megkérdezték.

„Alapvetően egy támadó szellemű csapat vagyunk, ez az igazi fegyverünk, nem a védekezés. Minimális eredménnyel nyertünk, de csak azért, mert hiányzik az a bizonyos utolsó passz. Ezen még van mit javítanunk.”

FT: Villarreal 0-1 Barcelona.



That's 11 wins in a row for Xavi's team. 15 wins & 1 draw out of their last 16 games. They will face Manchester United next. pic.twitter.com/t6D7IqSGgV