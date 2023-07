Gerard Piqué a szezon közben döntött úgy, hogy szögre akasztja a stoplist, mivel már nem tudna kellően hasznára lenni szeretett csapatának, illetve pályán kívüli teendői is sokasodtak.



A katalán klub a Bilbaónál szerződése végével szabadon igazolhatóvá vált Inigo Martinezt igazolta a védelembe, aki gyakorlatilag Piqué helyét hivatott átvenni a hierarchiában.

„Remekül hozza ki a labdákat, nagyon jól kezeli a labdát és igazi karakter. Könnyen be fog illeszkedni!”



„Vele a védelem közepe tovább erősödik majd, hiszen már ő is ott lesz Araujo, Christensen és Koundé mellett, akik egytől egyig szuperek.”



„Az előző szezonban már megmutatta a csapat, mennyire jól tudnak védekezni, ezt a magas szintet pedig idén is folytathatják.” – mondta Piqué.

