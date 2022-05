Florentino Pérez nem úszta meg a Kylian Mbappéval kapcsolatos kérdéseket a Real Madrid győzelme után.



A Real Madrid 4-0-ra legyőzte az Espanyolt, ezzel biztossá vált, hogy megszerzi 35. spanyol bajnoki címét. A siker után Florentino Perez, a klub elnöke beszélt az újságíróknak.



„Azt érzem, amit minden madridi érez, nagy elégedettséget” – mondta Florentino a Movistarnak.



"Az volt a célunk, hogy megnyerjük a LaLiga-t és megnyerjük a Bajnokok Ligáját. Megnyertük az elsőt, most pedig a Bajnokok Ligáját kell szem előtt tartanunk."



Egyre erősebb az a szóbeszéd, miszerint Kylian Mbappé a nyáron a spanyol fővárosba költözik. Természetesen az ezzel kapcsolatos kérdéseket is nekiszegezték az elnöknek.



„Nem gondoltam rá, de most, hogy megemlíti, lehet, hogy igaz, és így tovább” – mondta rejtélyesen Florentino.



"Amikor megtervezzük a jövő évi keretet, meglátjuk” – tetette hozzá.



A bajnoki cím megszerzésével Carlo Ancelotti lett az első edző, bajnoki címet szerzett Olaszországban, Angliában, Franciaországban, Németországban és Spanyolországban. A teljesítménye mellett az elnök sem ment el szó nélkül.



"Nagyon sok tapasztalata van az edzőként a keretek terén, és mindig akad valaki, aki kritizál valamit" - mondta Florentino, elutasítva Ancelotti kritikáját.



„De nagyszerűen azonosul a Real Madriddal, az értékeinkkel és azzal, amit képviselünk, és ez fontos egy edzőnél. Talán nem számított az állásajánlatra. Amint felhívtuk, azt mondta, hogy futok, ezt mondta.”



"És az elmúlt napokban beszéltem vele, azt mondta, hogy sok csapatot edzett, és azt mondta, hogy a különbség az, hogy a Real Madridban a játékosok a klub rajongói, és ez plusz."

Forrás: marca.com



Borítókép: Alex Livesey - Danehouse/Getty Images