Florentino Perez úgy véli, hogy a Paris Saint-Germain támadója, Kylian Mbappé valószínűleg már megbánta, hogy visszautasította a Real Madrid ajánlatát.



Sokáig úgy tűnt, hogy Mbappé szabadon igazolható játékosként a Real Madridhoz szerződik, ám az utolsó pillanatban úgy döntött, hogy hosszabbít a francia óriással és további három évig a PSG-nél marad.

Fan: "Florentino, don't bring us Mbappé anymore, ok?"



Florentino Perez: "Poor man must already be regretting it."pic.twitter.com/HfOZq1J679