Vinícius Junior öleléssel vigasztalta síró riválisát.

A La Ligában eltöltött öt éve után a Levante búcsúzni kényszerült a legfelsőbb osztályból azt követően, hogy 6-0-s vereséget szenvedett a Real Madridtól. A csapatnak legalább egy pontra szüksége lett volna ahhoz, hogy ne foszoljanak szerte a bennmaradásra vonatkozó álmai, ám ezt nem sikerült megkaparintania. A vereséget követően a Levante játékosain látni lehetett, hogy végtelenül el vannak keseredve, és olyan is akadt, aki elsírta magát. A gárda csapatkapitánya, Jose Luis Morales sem volt kivétel ez alól, aki könnyeit nyelve nyilatkozott.



„Nem voltunk megfelelőszinten ebben a szezonban. Köszönetet kell mondanunk a szurkolóknak, mert kitartottak mellettünk, bárhol is voltunk. Bocsánatot kell kérnünk tőlük” – mondta a Movistar+-nak.



„Nagyon nehéz mindenkinek, nekik, a családunknak. Reméljük, hogy jövőre a Levante visszatérhet a legelső osztályba, mert a rajongók megérdemlik” – tette hozzá.



A Mundo Deportivo által készített interjúban Ricardo Rosety megkérdezte, hogy vajon nagyobb fájdalom vagy tehetetlenség volt-e nagyobb bennük.



„A játékosok a bűnösök, mi vagyunk azok, akik játszanak, akik zsinórban 27 meccs után győzelem nélkül vonultak le a pályáról, akik későn reagáltak. Itt az ideje, hogy elgondolkodjunk, és reméljük, hogy lesz egy projekt, amellyel visszatérhetünk a legfelső osztályba.”



Az interjú egy megható pillanatot is rejtegetett. A kérdez-feleleket ugyanis félbeszakította a Real Madrid fiatal sztárja, Vinícius Junior és megölelte a síró riválisát.

Definamos grandeza del Real Madrid dentro y fuera del campo.

Ver el video entero pone la piel de gallina.

Que diferencia entre esto y el Cádiz el otro día en el Camp Nou dónde sin venir a cuento le cantaron:"A SEGUNDA, A SEGUNDA"

Grande morales, Vinicius y la afición del Madrid! pic.twitter.com/NVbnqLM1aN — Ricardo Ramos Neira (@Neiraelvikingo) May 13, 2022

Borítókép: twitter.com