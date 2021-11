A Barcelona fiatal sztárja elárulta, még „megkopaszodni” is hajlandó lett volna azért, hogy jobban hasonlítson bálványára.



A katalánok és a spanyolok 18 éves tehetségét, Pedrit a pályán mutatott teljesítménye alapján gyakran hasonlítják a legendás André Iniestához.

Ennél hízelgőbb szavakat aligha kaphat a labdarúgó, mivel gyermekkorában bálványként tekintett a játékosra. Olyannyira, hogy gyermekkorában kopaszra akarta borotváltatni a fejét annak érdekében, hogy még jobban hasonlíthasson rá.



"Apámmal voltam a fodrásznál, és Barca meccs volt a tévében" - emlékezett vissza egy interjúban Pedri.



"Megkértem a fodrászt, hogy vágja le nekem Andres Iniestásra a hajam, mert ő a példaképem. Erre apám azt mondta, nem, ezt nem tehetjük meg, mert Iniesta kopasz."



Iniesta korábban dicsérő szavakkal illette a fiatal játékost.



"Egyértelmű, hogy Pedriben rengeteg lehetőség van" – mondta a Mundo Deportivonak.



"Úgy gondolom, hogy ideális helyen van a továbbfejlődéshez, a képességeinek bővítéséhez. A legjobbakat kívánom neki. Az a fontos, hogy nyugodt legyen, és az emberek is hagyják béjén őt, mert fiatal és még minden előtte áll.”

„Biztos vagyok benne, hogy ha úgy csinálja a dolgokat, ahogyan csinálja, akkor továbbra is ragyogni fog. Szerintem az a különbség, hogy amikor kimegy a pályára, élvezi a játékot, és nem úgy néz ki, mint aki 18 éves. Ezért az a fontos, hogy tovább növekedjen, mert az biztos, hogy nagyszerű jövő előtt áll a Barcában.”



Pedri, aki nemrég hosszútávú szerződést írt alá a katalánokkal Ansu Fati és Gavi mellett a Barca jövőjének kulcsfontosságú eleme lehet.



Forrás: sportbible.com



Borítókép: Facebook.com/FC Barcelona