Kétségtelen, hogy Pedri remekül érzi magát a Barcelonánál, azonban az idei szezonban őt sújtó több sérülés visszavett a játékperceiből.



A Barcelona 2020-ban szerződtette őt a Las Palmastól, Koeman kezei alatt pedig hamar alapemberré vált.

A jelenleg is sérüléssel bajlódó középpályásért a Premier League-ből is van több érdeklődő. Ezzel kapcsolatban kérdezték a spanyol játékost.

„Nem szeretnék távozni. A Barcelona játékosa vagyok és azt akarom, hogy ez sokáig így is maradjon.”



„Szeretem a klubot és a bajnokságot, de sosem szabad semmit kizárni, bármi megtörténhet.”

A játékos vélhetően a Barcelona jelenleg is zajló botrányait szem előtt tartva fogalmazott ilyen óvatosan. A klub komoly gazdasági nyomás alá kerülhet, ez pedig akár azzal is járhat, hogy meg kell válniuk legjobbjaiktól.

Pedri: “Moving to the Premier League in the future? I hope to stay in Barcelona for many more years but nothing can be ruled out.” pic.twitter.com/eJx8Aneq8f