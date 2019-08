A katalán Sport írta meg, hogy a Barcelona új igazolásának, Junior Firpónak pár régi twitter bejegyzése miatt kell magyarázkodni, amelyben nem éppen dícsérő szavakkal illette mostani csapattársát, Lionel Messit.



Firpo 2012-ben, 15 évesen tette közzé a posztokat, amikor még a Betis akadémiáján nevelkedett. A dominikai születésű játékos Messi édesanyját is megemlítette a twitter bejegyzéseiben, valamint azt is, hogy valószínűleg eltörné az argentin lábát, ha találkozna vele.



Az újságírok arról érdeklődtek, hogy találkozott-e már Messivel, mióta a Barcánál van: „Hogyne, mindennap találkozunk az öltözőben. Tudom, hogy ezt a korábbi bejegyzéseim miatt kérdezi, de ezt már megbeszéltük. Nem akarok ebből nagy ügyet kreálni. Nem hiszem, hogy Messi egyáltalán tudott róla, én még csak egy gyerek voltam a Betis akadémiáján, nem gondolom, hogy érdekli ez az egész.” - mondta Firpo.



Fotó: Jose Breton/NurPhoto via Getty Images