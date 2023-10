Korábban egy Porto elleni barátságos meccsen már kapott szerepet, ahol annyira lenyűgözte az ellenfél edzőjét, egy bizonyos José Mourinhót, hogy az később le is akarta igazolni a Chelsea-hez.



Mi viszont visszatérünk arra októberi, Espanyol elleni találkozóra, ahol Messi Iniesta mellett a padon kezdte a meccset, majd később Decót váltva pályára lépett.

Ült azonban öt másik játékos is a padon, akik nem kaptak lehetőséget… Nézzük, velük mi lett.

A La Masia neveltje, Ruben Martinez volt a cserekapus abban az időben, aki azon a meccsen még nem, de később két találkozón is védett a Barcánál. Több elsőosztályú klubban is megfordult, de igazi alapember sehol sem vált belőle.

A balhátvéd Carlos Pena sosem mutatkozott be az első csapatban, végül 2006-ban az Albacete csapatához került. A másodosztályban többször is játszott, végül az indiai Goa csapatában fejezte be pályafutását, 2020-ban.

Damiát a klub 22 évesen szerződtette, alapvetően a B-csapathoz. Két hétten az Espanyol elleni meccset követően bemutatkozott a nagyoknál, később pedig a Betis és az Osasuna is foglalkoztatta. 2014 és 2016 között a Karanka vezette Middlesborough-nál játszott, innen is vonult nyugdíjba, 34 évesen.

Talán a listán legsikeresebbje Fernando Navarro, aki 2001 és 2006 között 21 meccsen kapott szerepet a Barcánál. Ezt követően 8 szezont húzott le a Sevillánál, ami már valós sikerként könyvelhető el. Több, mint 200 La Liga összecsapást tudhat a háta mögött, és tagja volt a 2008-as spanyol eb-keretnek is.

Cristian Hidalgo szintén a La Masián nevelkedett, azonban sosem mutatkozott be a nagyok közt. A Deportivóhoz került, majd a Hercules és az Elche következtek. Több országban is megfordult, utolsó klubja az andorrai FC Ordino volt.

Fotó: Angel Martinez/Getty Images