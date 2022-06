Xavi nagyon jó úton haladt a Barcelonával, azt követően, hogy az előző szezon felénél átvette a vezetőedzői feladatokat a klubnál. Ezen a nyáron azonban nem lesz könnyű dolga.



A szakember munkáját elődei hibái is megnehezítik. Az egyik fő problémát az okozhatja, hogy számos kölcsönbe adott játékos visszatér a katalánokhoz.



Közülük a legismertebbek Miralem Pjanic és Francisco Trincao, de ott van még Inaki Pena, Alex Collado és Rey Manaj is, akik már korábban szerepeltek csapatban.



Az AS értesülései szerint Xavi nem érdekelt abban, hogy megtartsa őket hosszú távon, és a klub minden tőle telhetőt megtesz, hogy továbbadja őket ezen a nyáron, hogy tovább folytassa a bérköltség csökkentését.



Talán Pjanictól lesz a legnehezebb megszabadulnia a gránátvörös-kékeknek. A 32 éves játékosnak még két év van hátra a szerződéséből és senki nem akarja őt igazán. Ez ugyan nem Xívi hibája, de könnyen lehet, hogy rajta fog csattanni az ostor.

Borítókép: Eric Alonso/Getty Images