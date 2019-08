Nehéz számon tartani, már hányadik fejezetéhez érkezik a Neymar-saga, de az biztos, hogy most újabb íródik a PSG reakciója nyomán. A Paris Saint-Germain kész megszabadulni a braziltól, és úgy tűnik, hajlandó a Barcelonával is tárgyalni, de gigantikus árat várnak cserébe.

A Le Parisien szerint, a PSG azzal az ellenajánlattal kereste meg a katalán klubot, melyben 100 millió euró, Nelson Semedo és Ousmane Dembélé is szerepel a csatár ellenértékeként. Eközben a spanyol RAC1 felfedte, hogy a két csapat elöljárói kedden napközben Párizsban találkoznak. Ezek a tárgyalások lesznek a meghatározóak, hogyan folytatódik a történet, és kiderül, mi a Barcelona válasza az ajánlatra. A másik oldalról tovább ostromol viszont a Real Madrid is, akiktől Viniciust szeretné cserébe a francia csapat, máskülönben nincs üzlet.

A katalánok részéről Oscar Grau, Eric Abidal és Javier Bordas is a tárgyaló csapatban lesz. A klub elnöke, Josep Maria Bartomeu már megbeszélést is tartott velük a kialakult helyzetről. Ahogyan áll a dolog a spanyolok csak kölcsönvennék a klasszist egy 170 milliós vásárlási opcióval, amit jövő nyáron aktiválhatnak, és akár két részletben is fizethetnének.

A PSG Neymar értékét 250 és 300 millió közé teszi, és a két játékos árát, akit cserébe szeretnének 150 és 200 közé. Dembélé és Semedo nem tervezi elhagyni a Camp Nout a mostani átigazolási időszakban, még annak ellenére sem, hogy a katalánoknak egyre jobban fogy a türelme a franciával szemben. Vele szemben a portugál bekk érinthetetlen Ernesto Valverde szerint, akinek Moussa Wague játszatását, vagy Sergi Roberto ismételt hátradelegálását kellene fontolgatnia, ha mégis távozna.

Rengeteg fordulat és csavar volt már eddig is az ügyben, de úgy tűnik, ma végre döntés születhet.

Fotó: skysports.com