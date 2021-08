Legalább tíz hétig nem számíthat nyáron igazolt támadója, Sergio Agüero játékára az FC Barcelona labdarúgócsapata.

A 33 éves, nyáron a Manchester Citytől ingyen megszerzett csatár a katalánok honlapja szerint vádliproblémával bajlódik, emiatt nem állhat Ronald Koeman vezetőedző rendelkezésére hosszú ideig.



Az argentin játékos kiesése azért is különösen nagy érvágás az együttesnek, mert távozott a csapat legnagyobb sztárja, a hatszoros aranylabdás Lionel Messi.



Agüero mostani sérülése nem újkeletű, az előző idényben is küzdött a jobb vádlijával, ami miatt mindössze hét bajnokin tudott kezdeni.



A csatár a várakozások szerint október 17-én, a Valencia elleni bajnokin mutatkozhat be új csapatában, amely vasárnap a Real Sociedad ellen kezdi meg a La Liga új idényét.

