Ahogyan arról csütörtökön mi is beszámoltunk Dejan Sztankovics távozott a labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Ferencvárosi TC edzői székéből, ugyanis a Szpartak Moszkva kivásárolta őt szerződéséből. Így a Fradi alig egy év elteltével újra edzőt keres, a Nemzeti Sport értesülései szerint egy lengyel és szerb tréner is szóba kerülhet az FTC-nél, mint lehetséges jelölt.

„Folyamatosan nézem az edzői piacot, most is van képben lengyel szakember, aki tornatanárból lett fantasztikus edző, és nagyon jó szisztémát rakott össze, de Oroszországban is van egy-két edző, akire ránéz az ember, és látja, hogy szervezett futballt játszik” – mondta Kubatov Gábor, az FTC elnöke az M4 Sportnak még egy május eleji interjúban.

Magyar sajtóhírek arról szólnak, hogy az idézet első fele Marek Papszunra utalhat, aki tanárból lett futballedző, 2019-ben az élvonalba jutott a Raków Czestochowával, amelyel két kupasikert követően 2023-ban lengyel bajnokságot is nyert. A 49 éves tréner jelenleg klub nélkül van. Más esetben pedig a szerb Vladimir Ivics is szóba kerülhetett a Fradinál, a 46 éves szakember a görög PAOK-kal volt kupagyőztes, a Makkabi Tel-Avivval pedig kétszeres izraeli bajnok, a 2023/24-es szezonban az orosz Krasznodárnál tevékenykedett, márciusban viszont megszűnt a munkája, azóta ő is szabad a piacon.