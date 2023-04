A legfrissebb hírek szerint Jürgen Klopp szerepel első helyen a Real Madrid kívánságlistáján.



Az utóbbi időben számos hír szólt arról, hogy Carlo Ancelotti a szezon végén távozhat a Királyi Gárdától. A Brazil Labdarúgó-szövetség hivatalosan is megerősítette, hogy érdeklődik az olasz szakember iránt. Bár Ancelotti hízelgőnek nevezte az ajánlatot, továbbra is ragaszkodott ahhoz, hogy szeretné kitölteni a 2024-ig szóló szerződését. Az azonban nem biztos, hogy a Real Madrid is ezt akarja, mivel a csapat jelenleg 12 ponttal van lemaradva a Barcelonától a bajnoki tabellán.



Az elmúlt napokban az argentin TyC Sports kijelentette, hogy amennyiben Ancelottit elküldik, Mauricio Pochettino lehet az új vezetőedző, most azonban újabb név került elő a pozíció kapcsán.

A francia Le 10 Sport arról számolt be, hogy a Királyi Gárda elsőszámú célpontja nem más, mint Jürgen Klopp. A lap szerint a spanyol klub már el is kezdte a puhatolózást a német szakemberrel kapcsolatban.



Klopp szerződése hivatalosan 2026-ig szól jelenlegi együttesével, a Liverpoollal.

Borítókép: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images