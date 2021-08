Ahogy arról korábban beszámoltunk, Lionel Messi elhagyja a barcelónát. Az argentin 672 gólt szerzett a katalánok színeiben pályafutása alatt. Összesen 81 különböző csapat ellen képviselte a gránátvörös-kék színeket. ezek közül 8 olyan gárda akadt, akik ellen a hatszoros aranylabdás nem tudott gólt szerezni.



Mutatjuk, kik azok, akik kifogtak a játékoson!



Al-Sadd

A 2011/12-es szezonban a katalánok a klubvilágbajnokságon játszottak az Al-Sadd ellen, és bár 4-0-ra nyertek, a 63 percig pályán lévő Messi nem szerzett gólt.



Gramenet

A Barcát 2004-ben sokkolta a spanyol labdarúgó Király Kupában a Gramenet, miután 1-0-ra győzött. Messi ugyan nem szerzett gólt, de ez talán nem is olyan meglepő, mivel a találkozó idején mindössze 17 éves volt.

Real Murcia

A Barcelona 2008-ban 5:3-as győzelmet aratott a Murcia ellen. Messi ezen a találkozón sem szerzett gólt, ám adott két gólpasszt, így összességében jól zárt.



Udinese

A Barcelona 2005-ben került szembbe az Udinesevel. Az első meccsen 4-1-re nyertek ugyan, de az argentin nem talált be, a visszavágón pedig pályára sem lépett.



Benfica

A Barcelona kétszer játszott a Benficával a 2012/2013 -as Bajnokok Ligája csoportkörében. Messi nem tudott gólt lőni az első meccsen. A második meccsen nagyon szeretett volna betalálni. A második félidőben csereként jött be, ám térdsérülése miatt kénytelen volt elhagyni a pályát.



Xerez

A Xereznek nem csak egyszer, hanem kétszer sikerült megakadályoznia Messit. A 2009/10 -es kampányban a La Ligában szerepelt a csapat, és bár év végén kiesett, azt elmondhatta magáról, hogy Messi nem tudott ellene gólt szerezni.



Rubin Kazan

Elég meglepő, hogy az orosz Rubin Kazan az egyik olyan csapat, akik ellen Messi négszer is sikertelen maradt. De nem ők az egyetlenek.



Internazionale

Jose Mourinho csapata háromszor tartotta távol a kapujától Lionel Messit a 2009/10 -es szezonban. Az argentinnak 2019 -ben volt esélye, hogy visszavágjon az olasz csapatnak, azonban ekkor sem sikerült a kapuba találnia.



