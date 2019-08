A spanyol MARCA információi szerint a Juventus szeretné leigazolni a Barcelona horvát középpályását, Ivan Rakiticet.



A hírek szerint a Juventus sportigazgatója, Fabio Paratici jelenleg is Barcelonában tartózkodik, hogy tárgyaljon az esetleges transzferről.



A spanyolok úgy tudják, hogy a Juve igyekszik Emre Cant és Mario Mandzukicot is bevonni az üzletbe.



Az olasz klub komoly aktivitást mutat az átigazolási szezon vége felé, a hírek szerint tegnap Paratici még Neymarról tárgyalt a PSG-vel.

Ronaldo csapattársa lehet Neymar - komoly ajánlat a Juvétól Már a Juventus is adna egy játékost, plusz elég sok pénzt a brazilért.