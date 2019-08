Neymar, a Paris Saint-Germain csatára közösségi oldalán osztotta meg követőivel örömét, amiért egy rövid szerepben feltűnhetett kedvenc televíziós sorozatában.

"Valóra vált az álmom, része voltam a kedvenc sorozatomnak. Most már megoszthatom veletek karakteremet, Joaót" - írta Twitter-oldalán a sztárfutballista. Egyúttal megköszönte a Netflixen futó La Casa del Papel című spanyol krimisorozat készítőinek a lehetőséget.

Neymar a nagy sikerű széria harmadik évadában két részben is szerepelt.

A 27 éves támadó könnyen lehet, hogy még a héten hosszú távra visszaköltözik Spanyolországba, ugyanis korábbi együttese, az FC Barcelona továbbra is azon dolgozik, hogy visszaigazolja őt. Sajtóhírek szerint a katalánok - akiket a párizsiak már többször elutasítottak - legújabb ajánlata 170 millió euró.

(Photo by Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images)