A Barcelona az argentin Lionel Messi 86. percben szerzett góljával tudta megnyerni a rangadót, Antoine Griezmann öröme azonban nem lehetett felhőtlen.

Eljött a nagy visszatérés ideje Antoine Griezmann számára, aki egykori csapata otthonában most először lépett pályára, nyári klubváltása óta. A mérkőzés folyamán eleredt az eső, de legnagyobb hidegzuhany mégis a francia játékost érte. Öt évig bálványozták az Atlético szurkolói, most azonban már a bemelegítés során kifejezték, hogy nem fognak örülni a pályára lépésének.

Az első, amit skandáltak a szurkolók:



„Griezmann te egy áruló vagy!”



Az öltözőben sem nyugodhatott meg a francia válogatott labdarúgó, amint bemondták a nevét, hogy kezdőként lép pályára, füttyszó vette kezdetét. Ez minden egyes labdaérintésénél megismétlődött. A második félidőben még jobban bekeményítettek a szurkolók, s kifejtették a nyers véleményüket:

„Nevet akartál szerezni magadnak, és közben elfelejtettél ember maradni”

“You wanted to be a name and you forgot to be a man”



Atletico Madrid fans have a message for Antoine Griezmann#AtletiBarca #Griezmann pic.twitter.com/1uY3CCNHNj