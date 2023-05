A Barcelona és a Real Madrid számára megtiltották, hogy hivatalos promóciós anyagaikban és a találkozókkal kapcsolatos kommunkációban használják az „El Clasico” kifejezést.



A Relevo infomációi szerint döntés előzménye az, hogy a Real Madrid megpróbálkozott az „El Clasico” kifejezés levédetésével, ezt azonban a hivatal elutasította, hiszen az túlságosan hasonlít a La Liga oltalma alatt álló „ElClásico” kifejezéshez.

A két klub számára egy hónap áll rendelkezésre, hogy fellebbezzenek a döntés ellen.

