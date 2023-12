A Barcelona úgy döntött, hogy nem veszi túl komolyan a Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó mérkőzését. Xavi az eredeti keretéből kihagyta Robert Lewandowskit, Ilkay Gündogant és Ronald Araujót is.

A Barcelona vezetősége azonban megvétózta a vezetőedzőt, és mindhárom játékost később behívták. Xavi azonban ragaszkodott a korábbi döntéséhez, így csak Lewandowksi kezdett, Araujo pedig nem is játszott végül.

A Royal Antwerpen a belgiumi tomboló hazai közönség támogatásával élt a lehetőséggel, és 3-2-re legyőzte a meggyengült katalánokat. Ezt a napot pedig valószínűleg soha nem fogják elfelejteni.

A vereség azonban anyagilag és lelkileg is súlyos volt a Barcelona számára. A The Athletic szerint a Barca 2,8 millió eurótól esett el, amiért nem sikerült legyőznie az Antwerp-et. Emellett elesett attól a 930 ezer eurótól is, amit a döntetlenért kellett volna kapnia.

A meccs után a spanyol média őrjöngött, és elképesztő hírek keringtek. Egyesek azt állították, hogy Deco azt akarta, hogy Xavit rúgják ki, míg mások csak azt állították, hogy a napjai meg vannak számlálva.

Úgy tűnik azonban, hogy a klub semleges arccal vette tudomásul az anyagi csapást, és úgy döntött, hogy támogatja vezetőedzőjét. Elvégre a Barcelona sokkal többet fog keresni, mint amennyit Antwerpenben elvesztett, ha jövő májusban megnyeri a bajnokságot.

Borítókép: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images