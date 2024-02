Szerdán újra felröppentek azok a pletykák, amelyek Erling Haalandot a Barcelonához való költözéssel hozták összefüggésbe, mivel Deco állítólag találkozott a norvég ügynökével.

Egyértelmű, hogy a katalánok nem engedhetik meg maguknak a csatárt, akinek a Manchester Cityvel kötött szerződése 2027-ben jár le, és állítólag 200 millió eurós kilépési záradékot tartalmaz. A most felbukkanó pletyka mögött azonban más jelentés is állhat.

A Barcelona move to sign Erling Haaland is complicated, but NOT impossible.



(Source: @gerardromero) pic.twitter.com/jEItuBvvnV