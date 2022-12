Spanyol sajtóhírek szerint Luis Enrique napjai meg vannak számlálva.



Ahogy arról korábban beszámoltunk a spanyol válogatott a legjobb 16 között búcsúzott a világbajnokságtól, azt követően, hogy büntetőpárbajban vereséget szenvedett Marokkótól. A váratlan eredményt követően beindultak a találgatások, hogy ezek után Luis Enrique maradhat-e a posztján.

A Cadena SER pedig nemrég arról számolt be, hogy a spanyol szövetség 48 órán belül bejelentheti szövetségi kapitánya távozását. ezt az információt alátámasztotta a Diario AS is, a Mundo Deportivo pedig arról írt, hogy Enrique hamarosan egyeztetni fog jövőjéről a spanyolok sportigazgatójával, Jose Francisco Molinával.



Mivel a kapitány szerződése amúgy is lejárna, nehezen elképzelhető, hogy marad a posztján. Helyére Luis de la Fuentét és Marcelino Garciát tartják a legesélyesebbnek.

Borítókép: Koji Watanabe/Getty Image