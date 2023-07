2026 nyaráig írt alá Madridban Alvaro Morata. A csatár az előző szezonban átlagosan három mérkőzésenként talált be, jól érzi magát a fővárosi klubnál, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a következő szezonban is őket erősíti majd.



Ugyanis a hosszabbítás ellenére érdeklődnek iránta. Eleinte az AC Milan próbálta csábítani, de az ő anyagi keretükbe nem férne bele a csatár. Ez viszont nem probléma a különféle szaúdi klubok számára, akik mintegy 50 millió eurós fizetést ígértek a Moratának, aki a hírek szerint már fontolóra is vette a költözést.



Azzal kapcsolatban vita van, hogy pontosan mennyi is a játékos kivásárlásának költsége, az egyik álláspont szerint 21 millió euró, a másik szerint mindössze 10.

????| Atletico Madrid claims that Álvaro Morata’s release clause is €21m, however, the player’s entourage claims that it is around €10m. ????



[????️: @DiMarzio] pic.twitter.com/nbAWLM70oB — Atletico Universe (@atletiuniverse) July 12, 2023



Akárhogy is, a szaúdi kérőkre nézve, ezek egyike sem tűnik megugorhatatlannak.



Borítókép: Diego Souto/Quality Sport Images/Getty Images