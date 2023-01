Habár tavaly még a bajnoki címet tűzték ki célul a Sevillánál, most már annak is nagyon örülnének, ha bármilyen nemzetközi kupasorozatban el tudnának indulni.

A csapat csupán a 19. helyet foglalja el, 22 ponttal kevesebbet gyűjtve, mint tavaly ilyenkor.

A hanyatlásnak több oka lehet. Az első a vezetőedző, ugyanis Lopetegui kirúgását követően hiába érkezett Sampaoli, az eredményeken nem tudott javítani.

Egyre többen emlegetik Monchi, a sportigazgató nevét is. Anno pont neki volt az egyik legnagyobb szerepe abban, hogy a Sevillából élcsapat vált, mostanra pedig már talán ezek a kedves emlékek azok, amelyek eddig megmentették a kirúgástól.

A sportigazgatónak is meg van kötve a keze ugyanakkor, mivel a klub fizetési és átigazolási mozgástere kifejezetten kicsi, így nagy igazolásokkal nem rukkolhat elő.

Mindig is a sokra érdemes ismeretlen játékosok előhúzása volt a specialitása, mára azonban kérdésessé vált, hogy képes lesz-e ismét megújulni és csodát tenni.

