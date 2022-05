A Real Madrid középpályása, Luka Modric elmondta véleményét Mbappé átigazolásáról a COPE-nak és a Radio marcának a BL döntő előtti sajtótájékoztatón.

Mbappé-transzfer meghiúsulásáról: semmiről sem tudtunk, nem számítottunk ezért rá. Sokat beszélgettünk róla, de semmiről nem tudtunk. Le kell zárnunk ezt az ügyet, és tovább kell lépnünk. Egy döntő előtt állunk, ami sokkal fontosabb minden eddiginél. A Real Madrid a csúcsra tör, minden játékos alárendel ennek mindent. Úgy gondolom, jó csapatunk van, sok olyan játékossal, akik még mindig képesek fejlődni. Sok játékosunknak kiváló szezonja volt, ők lehetnek a jövő nagy sztárjai.



Ki lehet az új Mbappé? Akár Vinícius vagy Rodrygo is lehet az új „Kylian Mbappé”, de Camavinga és Valverde is nagyon jó szezont zárt. Megnyertük a Spanyol Szuperkupát, megnyertük a LA Ligát még jobbakká válhatunk.

Gareth Bale kevés játéklehetőségéről: Nem tudom, mit mondhatnék róla, tőle kéne megkérdezned, hogy ott mi történt. Mindig azt hangsúlyoztam, hogy fontos láncszeme a csapatnak. Nagy eredményeket ért el, ezt nem szabad elfelejteni. Nagy kár, hogy az előző idénye nem sikerült jól sem neki, sem a csapatnak.

A szerződése meghosszabbításáról: Nem, még nem írtuk alá a szerződést, de beszéltünk már róla, jó a kapcsolat a klubbal. Hogy azt csinálom-e amit Mbappé? Biztoan nem, és remélem a klub sem teszi ezt velem. Nagyon jó az összhang köztünk, aminek meg kell történnie, az meg fog történni. Jelenleg azonban a szombati döntő a legfontosabb nem akarok másra koncentrálni.

