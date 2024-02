Luka Modric újabb Real-meccset nézett végig a cserepadról, egyre többen vannak meggyőződve arról, hogy a horvát válogatott csapatkapitánya a szezon végén távozik a madridi klubtól.

Robert Jarni, a legendás horvát labdarúgó és korábbi Real-játékos dicsérte Modric-ot:

„Soha nem láttam nála jobb középpályást. Most, 38 évesen is nagyon jól tud játszani. De amikor kiveszed őt a játékból, és nem teszed be a meccs elejétől kezdve... Az utolsó percekben bejönni nem tesz jót neki. Luka jobban játszik, amikor több ritmusa van” – jelentette ki Jarni, egyúttal hozzátéve:

„Ahogy én látom a dolgokat, most nem érzi jól magát ott, ezért kérni fogja, hogy távozhasson. Ilyen a futball.”

Modric a legutóbbi három nagy meccsen, az Atletico, a Girona és a Lipcse ellen mindössze 34 percet kapott. Összesen 1374 percet játszott ebben a szezonban, és egy gólt szerzett hat assziszt mellett.

